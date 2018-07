Por Bruno Capelas

ATUALIZAÇÃO, às 19h02 da quarta-feira, 13: Phil Spencer, chefe da divisão Xbox, declarou ao site Eurogamer que Rise of the Tomb Raider não será um jogo exclusivo para os consoles da Microsoft. “O acordo tem uma duração específica. Eu não comprei a franquia”, disse ele, dando a entender que o jogo poderá ser lançado posteriormente para PlayStation e PCs. Ou seja: vale lembrar, que “exclusivo” nem sempre significa exclusivo no mundo dos games.

Se você tem um PlayStation e é fã de Lara Croft, atenção! Na manhã dessa terça-feira, 12, foi anunciado durante a Gamescom (feira de games sediada em Colônia, na Alemanha) que o próximo jogo da série, Rise of Tomb Raider, será exclusivo para o Xbox One, console criado pela Microsoft, com lançamento previsto para o meio do ano de 2015.

O jogo traça a história da heroína Lara Croft antes do início da série, em uma espécie de mito de origem — algo cada vez mais comum no universo das franquias multimilionárias dos games.

Entretanto, ainda não está claro se Rise of Tomb Raider será lançado apenas para Xbox One ou se o lançamento será feito apenas inicialmente no console da Microsoft, para depois chegar a PlayStation e PCs. Vale lembrar que trata-se de um costume da indústria de games tentar ludibriar os jogadores com a noção de “jogos exclusivos”, quando na verdade eles são apenas lançamentos antecipados.

A história continua a mostrar a saga da garota Lara Croft dando origem ao personagem que se eternizou pelo mundo dos games. Em Rise of The Tomb Raider, o trailer mostra Lara conversando com o que parece ser um psicólogo, tentando lidar com seus problemas nada comuns ao de uma garota normal da sua idade: flashbacks de suas aventuras recentes, com direito a assassinatos a sangue frio assinados pela garota.

Rise of Tomb Raider foi anunciado em junho, na E3, durante a conferência da Microsoft, e será feito pela Square Enix.