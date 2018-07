Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

A evolução gráfica e de jogabilidade nos videogames tem sido algo tão impressionante que, às vezes, ao jogar uma partida de FIFA ou de PES, temos a impressão de estar vendo um jogo de verdade rolando na TV. (Isso ao menos já aconteceu com vários pais de amigos meus durante algumas das nossas jogatinas).

Mas o que dizer de uma versão real de uma partida de FIFA? Não se trata apenas de um jogo de futebol, garanto: um famoso youtuber do Canadá, Hjerpseth, se reuniu com os ‘parças’ na sede da EA Sports em Vancouver, onde a série FIFA é feita, para bater uma bolinha. Depois da partida, que foi filmada, ele e os amigos editaram o jogo para deixá-lo com uma cara de FIFA, com setinhas em cima das cabeças de cada jogador, barras com nomes dos atletas e até mesmo usando os mesmos efeitos de replay que o grande jogo feito pela Electronics Arts tem.

Dá uma olhada para ver como ficou o resultado:

Não é a primeira vez que tentam fazer ‘versões vida real’ de partidas de videogame. O que dizer desse Mario Kart de verdade?

Ou desse GTA versão Madrid?

E que tal Super Smash Bros, o jogo de luta da Nintendo, com batalhas em um campinho qualquer?