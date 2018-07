Por Bruno Capelas

O Analogue NT custa US$ 499 nos EUA e começou sua pré-venda. FOTO: Divulgação O Analogue NT custa US$ 499 nos EUA e começou sua pré-venda. FOTO: Divulgação

Você é daqueles que sente saudade da época de assoprar cartuchos e apertar o botão X do controle até fazer bolha na mão? Então esse post é para você.

A Analogue Interactive, uma empresa dos Estados Unidos, começou nessa segunda-feira, 5, a pré-venda de um produto muito especial: o Analogue NT, um console feito de alumínio que é uma reprodução perfeita do antigo Nintendo Entertainment System (NES), conhecido aqui no Brasil como Nintendinho.

O preço é exatamente o mesmo de um Xbox One lá nos EUA: US$ 499, mas a sensação de nostalgia é totalmente diferente. O Analogue NT conta com circuitos de áudio e vídeo modernizados, que dão ao jogador um perfeito RGB e som estéreo, além de suportar controles e cartuchos originais do antigo videogame — isso para não falar em periféricos bizarros como o 3D System.

“Não tem nada para baixar, instalar ou atualizar. Nenhuma dessas bobagens. O Analogue NT é feito para jogar. É isso: sentar, colocar uma fita, apertar o botão de start e jogar”, diz a empresa em seu comunicado oficial. Em seu site, a empresa também vende controles antigos e cabos para o videogame.

Vai ser necessário um bocado de trabalho para encontrar cartuchos originais (o Analogue NT não acompanha nenhum deles), mas que dá vontade, dá.