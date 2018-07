Por Murilo Roncolato

Mais uma criação de Shinji Mikami está solta no mundo, pronta para assustar e divertir. Para o criador da série Resident Evil, é possível causar as duas coisas. Aliás, “o equilíbrio desses dois elementos”, como ele diz, é a chave do gênero survival horror, presente em The Evil Within, seu mais novo game, lançado nesta terça, 14, para PC, PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One.

O jogador vive a história do detetive Sebastian Castellanos que recebe a missão de investigar um crime e se depara com forças misteriosas. Em uma sequência de cenas que se misturam a trechos de sua memória, Sebastian testemunha a morte de colegas e é, ele mesmo, atacado. Após ficar inconsciente, ele acorda em um mundo estranho dominado por criaturas terríveis.

Mikami conta que o game não contará uma história fechada, mas percorrerá uma linha de ambiguidade para que, no final, o jogador faça as possíveis conexões por conta própria sobre o que é real e o que é produto da mente de Sebastian. O designer japonês de games disse ainda ter optado por abrir mais o mundo do game neste projeto, para dar ao jogador a chance de explorar mais o mapa. Para isso, aumentou o passo, garantindo que o jogo se mantenha tenso, porém dinâmico.

“Com esse jogo, estamos tentando retomar as raízes dos jogos de survival horror, mas não para fazer grandes mudanças; trata-se primeiramente de capturar a essência da razão de gamers gostarem de survival horror”, diz Mikami. “Fizemos algo clássico, quase uma nostalgia do horror.”

The Evil Within pode ser encontrado nas lojas virtuais da Sony e Xbox, além de lojas no varejo, por R$ 199,90. Na Steam, para PC, o game é vendido por R$ 119,99. O game não é recomendado para menores de 18 anos – e nem para quem não suporta ver sangue.

Quer ter uma ideia do que esperar de Evil Within? Tente medir pela reação dessas pessoas, experimentando o jogo pela primeira vez.

Confira aqui uma série de entrevistas com Shinji Mikami que a Bethesda (dona da produtora Tango Gameworks, de Mikami) preparou para o lançamento do jogo.