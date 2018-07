Por Bruno Capelas

Todo fã de Star Wars já sonho um dia poder brincar com um sabre de luz, matando stormtroopers (os soldados de Darth Vader) e fazendo piruetas e sons. O sonho está mais perto da realidade com a nova demonstração do Oculus Rift, óculos de realidade virtual fabricado pela Oculus VR – empresa recém adquirida pelo Facebook por US$ 2 bilhões.

No teste de demonstração, criado a partir do sistema Sixsense (que usa movimentos e controles de movimento para reproduzir ações), o jogador poderá escolher um sabre de luz, a cor dele, e usar os movimentos de seu corpo para rebater tiros com a espada.

Ainda é um sistema rudimentar, mas que já mostra do que a realidade virtual é capaz – e porque ela tem valido tanto dinheiro. Dê uma olhada no vídeo (ou clique aqui) para saber mais: