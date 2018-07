Por Ricardo Bomfim

Bugs podem ser irritantes, atrapalhar a dinâmica do jogo e deixar o jogador com muita raiva. Mas sempre existem aqueles que involuntariamente ajudam quem está jogando ou são simplesmente hilários.

O certo é que nenhuma empresa de games gosta de ver bugs no jogo que ela gastou milhões e levou anos para desenvolver, só que do ponto de vista de quem joga, há sempre o bug engraçadinho que traz uma boa descontração no meio do gameplay e rende altas risadas. Há até jogos que ficam mais famosos por seus erros do que pela jogabilidade (alô, série Skate).

Separamos aqui uma lista com 10 bugs notáveis dos jogos. Seja os que vieram para o bem, os que vieram para o mal ou os que são totalmente bizarros.



10. Lutas absurdas no EA Sports UFC

Fingir que é uma tartaruga de barriga para cima é sempre uma boa estratégia para confundir seus adversários.







9. FIFA, todos eles.

Apesar do bug que abre essa matéria ser clássico, muitos outros acabaram fazendo história, como é o exemplo do gol contra em que o goleiro simplesmente voa em direção à própria meta após se chocar com atacante do time rival.

P.S: Nada de dizer que esses bugs acontecem com o Palmeiras na vida real nos comentários.





8. Bebês deformados no The Sims 3

Difícil entender o que houve de tão errado na criação desse game para esse bug ocorrer. Será que é por isso que no The Sims 4 não terá a possibilidade de fazer bebês?

7. Gonarch não cai no buraco: Half-Life

Este bug não é engraçado. Na verdade, ele é uma das piores coisas que podem acontecer, mas por isso mesmo merece estar na lista.

No game Half-Life, lutando contra o Boss, Gonarch, às vezes ele pode não cair no buraco junto com o jogador, o que torna impossível matá-lo. A sorte é que indo ao ponto em que o chão do cenário é um pouco mais elevado e jogando granadas, bombas e todo o poder de fogo que você tiver, o jogador pode abrir um buraco e passar para o próximo nível sem precisar derrotar a aranha gigante.

6. Cadáver cai do teto no seu casamento: Skyrim

É o dia mais importante da sua vida. Você está indo para o altar com outra pessoa. Até que um cadáver cai do teto da Igreja e estraga tudo.

Pois é, as coisas não são fáceis em Skyrim. Se um dos NPCs convidados ao seu casamento morrer, ele vai cair do teto na hora do “ se alguém tem algo contra essa união, diga agora, ou cale-se para sempre”, acabando com a festa.

5. Madden 15: O menor jogador do mundo

O personagem preferido de quase todos os fãs de Game of Thrones é o anão Tyrion Lannister, por seu humor ácido, tiradas sarcásticas e raciocínio rápido. Parece que a EA gostou tanto do sucesso do anão que decidiu colocar mini-jogadores no seu game de futebol americano Madden. Mas não.

Na verdade, esse é um estranho bug em que um dos jogadores do seu time fica minúsculo, o que causa um efeito hilário.

4. Física no Skate 3

Física? Dane-se a física. Nunca gostei dessa matéria no colégio mesmo. São 8 minutos e 18 segundos que valem a pena.

3. MissingNo, o Pokémon secreto das versões R/B

Provavelmente o mais clássico dos bugs, este ocorre quando você tem um Pokémon com a habilidade “fly” e outro com a habilidade “surf” e conversa com o ansião na Viridian City para que ele lhe mostre como capturar um Weedle. Depois disso, voe para a ilha de Cinnabar e surfe até a costa leste da ilha de modo a ficar meio na terra e meio na água. Você encontrará um amontado de píxels chamado “MissingNo”, que é basicamente um pokémon bugado muito forte.

Cuidado: Esse bug tem dois efeitos no seu jogo, um deles é duplicar o sexto item na sua mochila e o outro é quebrar o Hall da Fama.

2. Doutor Watson: o stalker

Em Sherlock Holmes: Nemesis, o famoso ajudante do maior detetive do mundo não ganhou uma animação caminhando, o que faz com que ele te siga o tempo todo, mas só quando você não está olhando. Assustador? Elementar, meu caro Watson.

1. Vidas infinitas: Super Mario Bros

Este bug chegou ao topo da nossa lista principalmente porque demorou nada menos que 30 anos para ser descoberto! O que não é de se admirar visto a especificidade de ações que o jogador precisa tomar para encontrá-lo.

Vamos lá: para conseguir vidas infinitas no Super Mario do NES, você precisa primeiro finalizar o jogo, depois morrer na fase 1-2 com o Mario, avançar até a fase 5-2 com o Luigi e morrer enquanto ele escala o pé de feijão. Quando você volta à fase 1-2 com o Mário, algo estranho acontece e a árvore cresce indefinidamente, permitindo que você pegue quantas vidas quanto quiser. Ufa!

Lembra de algum que não está nessa lista? Coloque nos comentários. ; )