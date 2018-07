Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

Não foi criança quem nunca dobrou papel na escola, fez um aviãozinho pra jogar na cabeça do colega de sala ou um barquinho pra nadar na correnteza da chuva. Mas, com os tempos modernos e digitais, nem sempre ficar dobrando papel a esmo pode ser uma boa ideia. Entretanto, se você continua gostando de origamis e coisas assim, não tem problema: você pode se divertir com o Paperama, um jogo muito divertido lançado há cerca de um mês para Android.

No melhor esquema de pontuação com uma, duas ou três estrelas, consagrado por jogos mobile como Candy Crush e Angry Birds, o Paperama tem três fases, cada uma com 72 níveis diferentes, que vão de coisas simples como “dobre um quadrado” até “faça um cisne”. Se você quer saber mais sobre o game, assista o vídeo que nós gravamos explicando como ele funciona.

Quer baixar o Paperama? Clique aqui.

Não consegue ver o vídeo? Clique aqui.