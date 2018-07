Por Murilo Roncolato

O Beatle Paul McCartney trabalhou com a equipe de Destiny na trilha sonora do game. Isso talvez você já sabia. Mas ouviu falar em quanto ele cobrou por isso? A resposta é: zero.

Ou ao menos é o que garantiu o diretor de comunidades da Bungie (desenvolvedora de Destiny), Eric Osbourne ao Vulture. Ao ser questionado sobre o que eles teriam feito para convencer o autor de Hey Jude e Blackbird a participar da trilha de um jogo, ele disse:

“Ele contribuiu com elementos orquestrais para o jogo. Temos uma equipe de compositores aqui que realmente levam o jogo musicalmente para a açõa, eles trabalham duro nisso. Não queremos desprezar esses caras. Mas o Paul contribuindo para a trilha sonora foi incrível. E ele fez um nova música para o jogo também (ouça abaixo)”, diz.

O executivo foi questionado se eles teriam oferecido uma bolada a McCartney.

“Não houve nenhum pagamento, grande ou qualquer outro. Ele está nessa pela criatividade. Ele conseguiu uma oportunidade maravilhosa de alcançar uma audiência que normalmente não está imersa na música de Paul McCartney”, diz. “Eles podem conhecer o nome – claro que ele está em todos os lugares, no Diamond Jubilee, nas Olimpíadas, ele está em turnê e não para de gravar – mas ele vê isso [gravar a trilha de Destiny] como uma maneira de chegar a uma audiência que de outra maneira não ouviria sua música.”

A música de Paul McCartney para Destiny:

Equipe responsável pela trilha do game comenta a ‘mãozinha’ de Paul: