O jogo Pro Evolution Soccer 2011 (conhecido pela sigla PES, ou como Winning Eleven) aterrissa no panorama do futebol interativo com um catálogo de animações totalmente renovado, uma grande versatilidade nas opções de jogo, uma inteligência artificial desafiadora, e a incorporação da licença da Copa Libertadores.

A Konami aproveitou a empolgação com a Copa do Mundo para apresentar aos jornalistas uma antecipação do esperado PES 2011, que chegará ao mercado em outubro próximo e que voltará a ter Lionel Messi como estrela.

A diretora de marketing da Konami Espanha, Mercedes Gómez, afirmou que este simulador é “a essência do futebol”, já que reúne com precisão como o esporte evoluiu rumo a um esporte de equipe em detrimento das individualidades.

O que mais chama a atenção no jogo é a quantidade de opções que podem controlar o jogador: personalização dos movimentos bruscos, controle da intensidade e da direção, configurações de bola parada, posição dos jogadores, estratégia de equipe, força e velocidade do jogo ou posição em ataque, entre outros.

O responsável de comunicação da Konami na Espanha, Borja de Altolaguirre, afirma que a nova versão do título permitirá o controle total da ação e liberdade no manejo, pois sua versatilidade contribui para o desenvolvimento da técnica e da estratégia.

Altolaguirre explica que, além de um controle de 360 graus do jogador, o PES 2011 melhorou a inteligência artificial, fazendo com que seja “mais desafiador” e “mais difícil de ser dominado”.

A pedido dos usuários de versões anteriores, a Konami também aperfeiçoou a atividade dos goleiros e os passes curtos e longos. Nesta nova edição, a “Liga Master”, na qual o usuário pode personalizar sua equipe mudando os jogadores, pode ser jogada “online”, aumentando o desafio ao permitir o confronto com outros usuários.

PES 2011 estará disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PSP, Wii, PlayStation 2, iPhone e PC.

/COM EFE