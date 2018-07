Por Murilo Roncolato

Um dos games que disputam o páreo de melhor jogo de futebol dos videogames foi lançado no Brasil nesta semana. O Pro Evolution Soccer 2015, ou PES 2015 para os íntimos, foi lançado pelo Konami por preços que vão de R$ 160 (PS3 e Xbox 360) e R$ 200 (PS4 e Xbox One).

O game foi localizado com Silvio Luiz como narrador e Mauro Betting nos comentários. O game aterrisou por aqui primeiramente durante a Brasil Game Show (BGS), quando o público poder testar a sua versão demo. Na ocasião, a Electronic Arts e seu novo FIFA 15 disputavam a atenção do fãs do esporte.

Segundo dados da GfK, a cada 10 jogos vendidos no Brasil, dois são de futebol. É atrás dessa fatia que estão Konami e EA. Segundo a empresa, o Brasil é o país mais interessado pelo gênero, mesmo em comparação com outros grandes mercados como o europeu e o asiático.

O produtor sênior de PES 2015, Manolito Hosoda reiterou ao Que Mario? a importância do País. “O Brasil é o nosso mercado número um nas Américas”, diz ele.

Na disputa entre FIFA e PES, o título da Konami se destaca por uma abordagem mais divertida, embora menos técnica. Os gráficos do FIFA continuam imbatíveis e sua jogabilidade segue mais fluida e mais realista.

Apesar de causar estranhamento pela lentidão das jogadas, PES 2015 mostrou melhorias em relação à decepcionante última edição.

A maior vantagem, se assim podemos chamar, do PES na briga é pela presença de times e jogadores brasileiros. O FIFA perdeu o Campeonato Brasileiro após uma nova interpretação da lei trabalhista dos jogadores, que tirou da EA o direito de usar sua imagem nos times do País.

“Queremos pagar, mas não sabemos para quem. Não existe uma entidade no Brasil que receba pelos jogadores”, disse o produtor do FIFA, Gilliard Lopes, ao Link.

Já a Konami negociou com cada time e cada jogador. Na versão que está à venda, estão presentes Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras, Figueirense, Santos, Flamengo, Criciúma, Internacional, Vasco da Gama e Vitória. Alguns com jogadores com nomes reais, outros com fictícios.

Por exemplo o jogador Kaká, do São Paulo, virou “Kadá”, enquanto o goleiro Rogério Ceni virou “Rojeio”.