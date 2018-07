A PopCap anunciou que a versão oficial do genial Plants Versus Zombies chegará ao iPhone e ao iPod Touch em 15 de março.

No game, o jogador precisa se proteger de uma horda de zumbis plantando vegetais agressivos em seu jardim.

A PopCap ainda não divulgou o preço do jogo. Estima-se que o game custará até US$ 6, o mesmo preço de lançamento do clássico Peggle.