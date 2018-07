Correndo para vender os estoques dos modelos Arcade e Elite do Xbox 360 — ambos fora de linha de produção –, a Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 8, que vai reduzir o preço dos modelos no Brasil.

O Arcade — que é menor e não tem disco rígido interno e inclui os jogos Fable 2 e Banjo, além de cabo HDMI — passará a custar R$ 1.000 (antes o valor era de R$ 1.250). Já o modelo Elite vai custar oficialmente R$ 1.600, uma redução de R$ 400 contra o preço anterior. O Elite vem com os mesmos jogos, cabo HDMI e disco rígido de 120GB.

Mesmo com a redução, o preço no Brasil continua sendo um dos mais altos. Nos EUA, os mesmos modelos são encontrados entre US$ 130 (cerca de R$ 234) e US$ 350 (cerca de R$ 630), dependendo da versão e dos jogos e acessórios inclusos.

Em sites de leilões, os consoles são oferecidos por um preço bem menor, entre R$ 700 e R$ 900.