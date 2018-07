Versão clássica de ‘Road Rash’. Foto: Reprodução Versão clássica de ‘Road Rash’. Foto: Reprodução

O projeto nasceu pedindo uma forcinha (US$ 160 mil) no Kickstater. Ganhou isso e um pouco mais. Desde maio do ano passado, o estúdio Dark Seas vem desenvolvendo uma nova versão de Road Rash, o clássico game de corrida de moto, muito famoso nos 90, que se transformava facilmente em um cenário de guerra (confira um trecho da versão de 1995 para PC).

Isso porque os jogadores podiam sacar correntes, pedaços de pau, pés-de-cabra ou simplesmente usar os próprios punhos para derrubar seus adversários. Chamado Road Redemption, o jogo vem dando sinais de que está em evolução. O mais recente é um gameplay de alguns segundos, pelo qual dá para se ter uma ideia de como essa obra de nostalgia está ficando (há um trailer também).

Road Redemption estará disponível para PC, Mac e Linux (no Kickstarter eles prometiam ir também para Xbox e Wii U, mas isso não deve acontecer logo). A versão alpha pode ser comprada por US$ 40.

/Murilo Roncolato