O Projeto Natal, tecnologia que promete aposentar os controles do Xbox 360, pode chegas às lojas antes do esperado. Inicialmente prometido para o final do ano, o produto pode ser lançado mundialmente “em algum momento de outubro”, segundo disse o gerente de marketing da Microsoft, Syed Bilal Tariq.

A antecipação da data parece ser uma medida preventiva para que não aconteça com o dispositivo o mesmo que aconteceu com o Wii nos Estados Unidos, esgotado na maioria das lojas bem no período de festas. “Poderemos confirmar oficialmente a data apenas na E3, em junho, mas definitivamente será em outubro de 2010”, disse Tariq à GamertagRadio.

Inicialmente uma resposta ao sucesso do Wii, da Nintendo, o dispositivo que será acoplado ao principal console da Microsoft foi idealizada por um brasileiro, Alex Kipman. Além dos videogames, a mesma tecnologia de reconhecimento de movimentos pode chegar a outros aparelhos da empresa.