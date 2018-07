Por Bruno Capelas

A corrida para a Presidência acaba de ganhar um elemento mais divertido para ajudar o eleitor a decidir seu voto: Urna Fighter Combat, um jogo que põe Dilma Rouseff e Aécio Neves em cantos opostos do corner, como se fossem personagens de games clássicos de luta como Street Fighter e Mortal Kombat. Entretanto, ao contrário de se enfrentarem com socos e chutes, Dilma e Aécio batalham com propostas, que devem ser escolhidas pelo jogador.

Desenvolvido pela startup Projeto Brasil, Urna Fighter Combat tem jogabilidade simples: ele pede ao jogador que escolha a melhor solução entre duas propostas (uma dada por cada candidato), como se o gamer fosse o presidente do País.

Caso a proposta escolhida seja de Dilma, ela dá um golpe em Aécio, tirando parte de sua vida — e vice-versa. Com cinco golpes dados por um dos lados da disputa, termina-se um round. O jogo acaba quando Dilma ou Aécio vencerem dois de três rounds.

“Queremos que a verdadeira briga nas urnas seja de propostas e não de acusações”, diz Lucas Marques, um dos idealizadores do projeto, buscando incentivar o voto consciente.

Para jogar, basta acessar o site do jogo e depois se logar com a conta do Facebook.