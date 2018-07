Por Bruno Capelas

Prepare-se para viajar no tempo mais uma vez junto com os assassinos de Assassin’s Creed: na tarde dessa sexta-feira, 21, a Ubisoft confirmou a produção do novo jogo da série de ação e aventura. “Unity”, previsto para chegar ao mercado no final de 2014, terá como cenário a Revolução Francesa, e, a princípio, deve ser lançado apenas para a nova geração de consoles (Xbox One e PlayStation 4).

Além de confirmar a produção, a Ubisoft revelou o primeiro teaser do jogo, com algumas imagens de Paris sitiada na época da Revolução e o povo unido na catedral de Notre Dame para assistir uma degolação. Aperta o play e vai.

Vale lembrar que o último jogo da série, Black Flag, saiu no ano passado – além disso, Assassin’s Creed também é um sucesso editorial aqui no Brasil, como conta reportagem do Link feita no começo de 2014.