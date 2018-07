Que #vaitercopa, todo mundo já sabe. A greve dos metroviários foi interrompida, o MTST anunciou que não vai protestar e os ânimos parecem ter finalmente se arrefecido, para o bem ou para o mal. Em 48 horas, ou menos do que isso, o leitor estará no País que finalmente sedia a Copa.

Os desenvolvedores de games para tablets e smartphones, de olho no momento do Brasil, criaram uma porção de joguinhos para quem, longe dos estádios, vai ficar mesmo é em casa, longe do tumulto. Ou, quem sabe, riscar a tela dos portáteis enquanto enfrenta as possíveis filas monstruosas que se formarão para comprar qualquer coisa que se queira nos próximos dias. Seja lá em qual das situações você se encaixa, veja só!

Fifa 14 Galaxy 11 – Em parceria com a Electronic Arts, a Samsung lançou o game, exclusivo para a linha Galaxy. O destaque é a possibilidade de jogar contra o time “G11”, equipe “tunada” pelos programadores.

Cannon Shooter – Este entra para a série de games bizarros da história. Imagine um jogador de futebol famoso qualquer – Neymar, Messi, sei lá. Equipe-o com uma armadura intergaláctica e chute a bola em direção aos zumbis na tela. Maluquice. Para Android.

Super Penalty – Criado pela empresa sorocaba Smyowl, o minigame, como sugere o nome, dá ao jogador o objetivo de defender o maior número de chutes em sequência. A partida torna-se cada vez mais rápida, conforme o progresso. Para Android, iOS e Windows Phone.

Futebol de botão – Nostalgia é a palavra para este game, em que o jogador maneja as clássicas fichas com o símbolo do time em um tabuleiro. Para jogar com a família. Há até possibilidade de transmitir a partida pela TV.