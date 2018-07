REPRODUÇÃO

A morte precoce de Satoru Iwata, presidente da Nintendo, aos 55 anos levanta questões sobre sua sucessão na empresa, que ainda luta para se posicionar no mercado de games de hoje, dominado por Sony Playstation e Microsoft Xbox nos consoles, e no qual o mobile se tornou uma plataforma essencial.

A Nintendo é uma empresa japonesa extremamente tradicional. Basta pensar que apesar de ter sido fundada em 1889, teve apenas quatro presidentes. Iwata, em 2002, foi o primeiro a assumir o posto sem ter qualquer relação com a família que deu origem à mais famosa marca de games do mundo, os Yamauchi. Seu antecessor, Hiroshi Yamauchi, sozinho, comandou a empresa por meio século antes de passar o bastão para Iwata, que havia se destacado com o desenvolvimento de games para a Nintendo — como Pokémon, EarthBound e Kirby — e depois, já na empresa, como diretor de planejamento.

Consegue imaginar a surpresa na época? Mas era dado ali um passo importante da empresa que indicava, fundamentalmente, mudança. A Nintendo foi a estrela dos games por muito tempo, mas nos idos de 2000, despontavam novos consoles, como Xbox e Playstation 2, e a internet já se tornava um fator importantíssimo para quem quisesse produzir jogos. A Nintendo, do Super Nintendo e dos Game Boys, precisava se renovar.

Já no cargo máximo da empresa, Iwata formou um trio ao lado de Genyo Takeda, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de hardware, e Shigeru Miyamoto, a mente criativa por trás de jogos que fizeram a fama da Nintendo moderna, como os das franquias Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero, Pikmin, Wii Sports, até o mais recente e popular Splatoon.

Juntos, deram origem aos consoles Wii (seguido do Wii U) e Nintendo DS (seguido do 3DS) e abriram as portas da Nintendo para o mundo móvel, permitindo que seus jogos saiam de suas plataformas e possam ser jogados em celulares Android e iOS, como é o caso do Pokémon Shuffle. O trio tocava ainda o desenvolvimento de um novo console, chamado temporariamente de NX.

Outro nomes possíveis são Satoru Shibata, atual presidente da Nintendo na Europa (e ex-presidente da Nintendo Austrália), e Reggie Fils-Aime, diretor da Nintendo para as Américas. Shibata tem potencial por seu histórico em cargos de gestão em regiões importantes e por ser japonês, mas peca por sua timidez e quase nenhuma relação com a comunidade gamer (arte dominada por Iwata e Miyamoto). Na outra ponta, Fils-Aime é americano (foi o primeiro não-japonês a assumir a gestão local nas Américas) e vem da área de marketing e vendas, com experiência em empresas da área de alimentação; apesar de comandar a segunda área mais importante para a Nintendo, não é exatamente uma personalidade querida pelos gamers.

Há diversos outros nomes internos com experiência em gestão, como Tatsumi Kimishima (antigo CEO da Nintendo nas Américas) e que hoje é um dos diretores mais importantes e experientes da empresa no Japão, mas nenhum tem a popularidade que os membros do antigo trio de Iwata.

Sob a batuta de Iwata, a Nintendo deixou de tentar vencer a batalha com Sony e Microsoft e apostou no lançamento de consoles com formatos e propostas diferentes dos rivais, mas sobretudo em seus games, recheados de personagens que não cansam o mercado consumidor – basta a recepção dos novos Mario Kart e Pokémon. A empresa passou por dificuldades financeiras, chegando inclusive a deixar mercados como o brasileiro, no início deste ano, após uma sucessão de balanços negativos.

Foram dados ao longo dos anos de que a Nintendo não disputaria o gamer comum, mas o gamer que se identifica e ama as produções da Nintendo, além do não-gamer, que pode facilmente se apaixonar pelas mecânicas de seus jogos e seus personagens carismáticos. Nesse momento, qual a melhor opção para a Nintendo? O executivo a assumir a direção da Nintendo deve ser novo, jovem, ousado e buscar novos campos para a Nintendo atuar, ou a empresa deve optar por alguém já enraizado na empresa, tradicional e interessado em fazer da Nintendo a empresa que já foi um dia?

Para o Wall Street Journal, Miyamoto, o rosto mais conhecido da Nintendo, é o mais cotado para assumir o cargo. Seria ele também mente e coração ideais para a empresa agora?

