Descrito por muita gente como “o brinquedo mais genial do mundo”, os blocos de montar Lego também são um sucesso no mundo dos videogames: desde 1997, a franquia já vendeu mais de 100 milhões de cópias, com uma estratégia muito esperta. Além do visual engraçadinho com os blocos coloridos, os games de Lego são inspirados em franquias de sucesso no cinema, nos quadrinhos e na televisão, como Batman, Harry Potter, Senhor dos Anéis e Guitar Hero.

Na última semana, mais um desses jogos chegou ao mercado brasileiro: Lego Batman 3: Beyond Gotham, que coloca o Homem Morcego e seus companheiros (incluindo o Super Homem e a Mulher Maravilha) para viajar no espaço e no tempo. “Há todo um modo de jogo dedicado aos anos 1960 e à série de TV do Batman em Lego Batman 3”, explica Liz Seminario, produtora do game.

Liz esteve no Brasil para promover o lançamento do jogo, e o Link aproveitou para bater um papo com ela sobre o novo game, bem como o sucesso da franquia Lego. Para ela, “desde crianças pequenas até avós podem se divertir jogando os nossos games, que têm conteúdo específico para cada faixa etária”.

Liz Seminario, produtora de Lego Batman 3. FOTO: Divulgação Liz Seminario, produtora de Lego Batman 3. FOTO: Divulgação

Existem jogos Lego de Batman, de O Hobbit, Harry Potter… o que faz um jogo ser um jogo de Lego?

Muitas coisas, mas nada é mais importante que os personagens e a jogabilidade. São jogos cheios de puzzles, com coisas sendo destruídas para serem construídas de novo, fazer coisas maiores. São jogos sobre criatividade e usar o ambiente ao seu redor para criar estruturas incríveis.

É isso o que conecta o tema dos games ao universo de Lego?

Sim. Os jogos tentam trazer para a telinha a ideia dos brinquedos físicos de Lego, com os quais você constrói coisas e pode ser muito criativo. Só que no lugar de fazer isso com um balde de peças, você faz isso com o Batman e um controle!

Falando sobre Batman: Lego Batman 3 chega ao mercado meses antes de Arkham Knight, que também tem o Homem Morcego como protagonista. O que há de diferente entre os dois jogos?

Arkham Knight oferece uma experiência bem diferente aos jogadores, ele é voltado para uma faixa etária mais alta, enquanto o LEGO Batman 3 é para qualquer um: é para família, para a criança, mostrando cenários da DC, mais de 100 personagens incríveis, e é sobre criar coisas, demolir coisas. É uma experiência bem diferente de Arkham Knight, que é um jogo bem realista.

Jogos de LEGO são blockbusters. Por que isso acontece?

Acho que é algo que está no DNA dos nossos jogos. É um jogo para todas as idades: desde crianças pequenas até os avós dessas crianças, todos podem jogar e se divertir muito. Há conteúdos específicos para qualquer um, e especialmente em LEGO Batman, com personagens da DC com que todos cresceram juntos. Batman está aí há 75 anos, não é mesmo?

Adam West, o ator que fez Batman na série de TV nos anos 1960, participa do jogo. Gostaria que você falasse mais sobre isso.

Há todo um modo de jogo dedicado à série de TV dos anos 1960 em Lego Batman 3. Adam West participa desse modo dando voz ao Batman daquela época, o que é muito incrível, e ele também dubla a si mesmo, como um personagem. Quando você chegar na parte do jogo dedicada aos anos 1960, você vai realmente se sentir como se estivesse dentro da série de TV.

A jogabilidade de Lego é aclamada por ser muito simples e acessível. A ideia é mesmo trazer para os games gente que nunca pegou um controle na mão?

Em cada jogo, tentamos apenas que ele seja uma via de acesso para os games, tentando ter mais gente jogando. Começamos bem devagar, tentando introduzir a pessoa ao modo Lego de se fazer e jogar um game, com a ideia de resolver quebra-cabeças. Queremos que todos sejam capazes de sentar no sofá e jogar um game, seja ele de Lego ou não, mas não necessariamente estamos deixando o jogo mais fácil só para tentar agradar quem nunca jogou.

LEGO Batman 3: Beyond Gotham

Desenvolvedora: Traveller’s Tales

Publisher: Warner Games

Já disponível no Brasil

Plataformas: PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PS Vita, Nintendo 3DS, Wii U

Preço: R$ 59,90 (PC e portáteis), R$ 199,90 (consoles)