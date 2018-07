Divulgação

“Um tiro, uma morte”: esse é o lema por trás de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, novo game da série de tiro da Ubisoft baseada na obra do escritor norte-americano, morto em 2013. “Você não pode sair correndo dando tiro para todos os lados. Você vai morrer se fizer isso”, explica o brasileiro Nicholas de Souza, game designer que participou da concepção do jogo que chega às lojas de todo o Brasil (e também online) nesta terça-feira, 1º de dezembro.

Disponível para PS4, Xbox One e PC, Rainbow Six Siege chega ao mercado como praticamente um “oposto” dos blockbusters Call of Duty, Battlefield e Counter-Strike. Se nesses últimos a ordem é sair atirando para todos os lados, aqui é a vez de pensar numa grande estratégia antes de dar um passo sequer, com grande ênfase no trabalho de equipe. “Você precisa planejar bem suas ações para poder jogar”, diz Nicholas, enfatizando a linha narrativa do jogo: em Rainbow Six Siege, você é encarregado de recrutar agentes de unidades contraterrorismo do mundo todo para parar uma ameaça.

Divulgação

O jogo conta com três modos principais de jogo – multiplayer, cooperativo e situações. Este primeiro funciona como uma pequena escola, com mapas que ensinam o jogador a curtir cada uma das diferentes posições do jogo. “Cada situação vai te introduzir um dos diferentes agentes do game, para você jogar bem com ele quando quiser enfrentar outros jogadores”, diz Nicholas. Ao todo, podem ser utilizados 20 agentes diferentes – e cada um deles têm habilidades específicas.

Já no cooperativo, qualquer um poderá se juntar com quatro amigos, através da internet, para poder desbravar os diferentes mapas do game jogando contra a inteligência artificial em desafios que envolvem desarmar bombas, liberar reféns ou capturar os terroristas espalhados pelo cenário – que pode ser utilizado ao gosto do jogador. “Rainbow Six Siege é um jogo único porque você pode destruir todo o cenário ao seu redor”, avisa o game designer,que trabalhou no modo de Caça aos Terroristas e também na economia do jogo. Quem quiser também pode se divertir com os mesmos modos de jogo dentro do modo multiplayer online.

Divulgação

Esporte? Com forte presença nos outros jogos da série Tom Clancy, o modo campanha para um jogador é a grande ausência da vez. “Dessa vez, pensamos em aprofundar o conceito de trabalhar a tática em equipe, e isso não cabia dentro de uma campanha solo”, justifica Nicholas. Para o desenvolvedor, o game tem algum potencial de se tornar um esporte digital (ou eSport), mas essa não é uma prioridade dentro da Ubisoft. “São os jogadores que vão pedir naturalmente por isso”.

Nicholas, que trabalha há anos na Ubisoft Montreal, também falou sobre o atual cenário de desenvolvimento de games no País. “Temos que fazer jogos para fora e pensar no público externo. Não podemos medo de testar coisas, mas é preciso começar da base”, diz o desenvolvedor. “Não dá para pilotar uma Ferrari sem antes dirigir um Fusca”, aconselhando quem quiser fazer seus primeiros games a começar por uma ideia simples.

Segundo ele, trabalhar com games no Canadá é uma ótima oportunidade de aprendizado. “Você consegue trabalhar com gente que tem décadas de experiência fazendo jogos. O que você aprende com uma pessoa dessas você não consegue aprender no Brasil, porque a indústria é jovem”. No entanto, o desenvolvedor vê uma renovação nos games brasileiros, citando como exemplo o game de corrida Horizon Chase, da gaúcha Aquiris, lançado recentemente para iOS e Android – e que chega aos consoles em 2016.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Desenvolvedora: Ubisoft Montreal

Publisher: Ubisoft

Plataformas: PS4/Xbox One/PC

Preço: R$ 130 (PC)/ R$ 200 (consoles)

Já disponível nas lojas