À esquerda, a Razer Forge TV, dispositivo que engolirá o Ouya (à dir.)

A Razer, empresa especializada no desenvolvimento de software e hardware para games comprou a Ouya, empresa que estreou na indústria após obter sucesso no Kickstarter com seu set-top box de games Android para TV.

O Ouya foi popular por um tempo por oferecer acesso a uma vasta biblioteca de jogos – apesar de não dar acesso direto à Google Play, desenvolvedores Android podiam fazer a portabilidade muito facilmente – com capacidade para rodá-los na TV e por um preço mais cômodo (cerca de US$ 99) que consoles normais.

A ideia da Razer é incorporar todo o sistema (software) da Ouya a seu set-top box para televisão chamado Forge TV. Os games presentes na loja da Ouya também serão incorporados ao Cortex – uma loja virtual semelhante à Steam.

Segundo informe da Razer, a “equipe técnica e de relacionamento com desenvolvedores por trás do Ouya” continua na empresa. A exceção é a antiga CEO e única fundadora do Ouya, Julie Uhrmam. Pelo Twitter, ela agradeceu seu público, o Kickstarter e até Markus ‘Notch’ Persson (criador do Minecraft) pelo apoio, e disse à Razer “tomar cuidado de sua equipe e comunidade”, além de se mostrar ansiosa pelo futuro da Ouya.

Segundo nota da Razer, os “detalhes financeiros da transação, concluída em 12 de junho, não foram revelados”. O texto ainda afirma que a Razer já acompanhava dispositivos baseados em Android para TV como os chineses Xiaomi Mi Box e Alibaba Tmall Box com muito interesse.

“O trabalho do OUYA com desenvolvedores de games, tanto AAA quanto indie, tem sido árduo e a Razer pretende levar isso adiante, dando cada vez mais espaço a criadores de conteúdo e promovendo mais jogos nas plataformas Android TV”, disse em nota o CEO da Razer, Min-Liang Tang.

Usuários do Ouya poderão migrar seus perfis para o “microconsole” Forge TV em breve. O objetivo da empresa seria o de “permitir que tanto jogos, quanto controles e contas sejam atrelados à plataforma virtual Razer Cortex, via Forge TV, e melhorem a experiência de jogos Android na TV”.

O informe explica que a compra inclui “o catálogo de conteúdo do Ouya e sua plataforma online de revenda, que será relançada como Cortex para Android TV” e que “o hardware Ouya e outros produtos relacionados a ele não foram envolvidos na aquisição, mas a Razer planeja publicar conteúdo para Android TV e plataformas baseadas nesse sistema operacional sob a chancela Ouya, como um negócio separado”.

