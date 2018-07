Por Bruno Capelas

Matar zumbis e criaturas tão sangrentas quanto insanas pode ser uma rotina para muitos jogos de hoje, mas isso não era exatamente inédito quando o game Resident Evil chegou às prateleiras das lojas em 1996, apenas para o estreante console PlayStation. 18 anos e 61 milhões de cópias vendidas depois, a Capcom decidiu remasterizar seu clássico game para as atuais gerações.

Com previsão de lançamento para o começo de 2015, “Resident Evil” sairá para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PCs, com a mesma história que fez os gamers vibrarem nos anos 1990: em um mundo pós apocalipse zumbi, o gamer controla Chris Redfield ou Jill Valentine, dois membros de um esquadrão de sobreviventes, enviados à cidade de Raccoon City para encontrar seus colegas desaparecidos – e lá, terão de matar zumbis, animais mutantes e toda sorte de inimigos bizarros.

De acordo com a Capcom, o game terá suporte aos gráficos da nova geração, incluindo o 1080p (para PS4 e Xbox One, apenas), em um nível de detalhes jamais visto na série. Além disso, os efeitos sonoros terão remasterização 5.1, e o jogo contará com dois tipos de controle: um clássico, como era em 1996, e outro à moda dos dias de hoje. Os modos de controle poderão ser alternados a qualquer momento durante o jogo.

Agora, só resta esperar para matar mais e mais zumbis em 2015.