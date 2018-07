Se você é fã dos jogos de pescaria que vez ou outra dão as caras em todas as plataformas, esqueça tudo que viu. Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption é um jogo com um pescador, uma vara de pescar e muitos peixes. Mas está longe de ficar no tradicional silêncio em busca de traíras e tilápias.

Este game “politicamente incorreto” faz com que o jogador assuma o papel de um pescador nada habitual. Pegue o peixe – não importa se você precisar eletrocutá-lo ou atirar arpas antes – e depois metralhe o bicho no ar. Simples assim. O jogador contará com um arsenal de metralhadoras, pistolas, bazucas e outras invenções excêntricas dos produtores, também responsáveis pelos criativos Super Crate Box e Spell Tower.

Os gráficos saudosistas facilitam a assimilação do conteúdo rapidamente. Nos primeiros dois ou três minutos de jogo, tudo será explicado nas próprias mãos do jogador. Veja nosso rápido gameplay.

As músicas frenéticas soam quase como uma lavagem cerebral. E não tenha dúvida – este jogo vai te viciar tanto quanto os sons estridentes. Este repórter precisou chegar até o final do quarto estágio para voltar aos afazeres.

O jogo é curto. Apenas quatro fases, poucas armas e equipamentos. Passadas uma ou duas horas, nada haverá para se fazer de novo, a não ser o replay, que é bastante recomendável.

Ridiculous Fishing – A Tale of Redemption para iPhone foi considerado pela Apple o game do ano em 2013. Também chegou a finalista na categoria Melhor Jogo para Mobile do DICE Awards, concedido pela Academia de Artes e Ciências Interativas dos Estados Unidos e também finalista no BAFTA Awards, da British Academy of Film And Television Arts.

O termo ridiculous, no Google Translator, encontra sinônimos: Absurdo, caricato, ridículo. Esta brincadeira é tudo isso e mais.

por Luiz Fernando Toledo