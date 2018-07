Por Bruno Capelas

A Blizzard, empresa responsável pelo jogo online World of Warcraft, está estudando a possibilidade de homenagear Robin Williams dentro do game. O ator, que morreu na última segunda-feira, 11, era um grande fã da série e também de Warcraft III.

Pouco tempo após a morte de Williams, uma petição online criada por Jacob Holgate, membro da comunidade de WoW, pedia a inclusão de Williams como um personagem não-jogável dentro do universo do game.

“Ele não era só um grande comediante, como também um entusiasta de games. Seria o nosso desejo ver esse personagem contando algumas das melhores piadas de Williams dentro da Taverna do Fim do Mundo, onde ele poderia fazer nos continuar a rir muito tempo depois de nos deixar”, diz o texto, assinado por mais de 10 mil pessoas.

Ainda não há uma confirmação oficial da empresa sobre o assunto, mas um de seus desenvolvedores respondeu que “estavam cuidando disso” quando foi questionado sobre a petição por um fã no Twitter.

Horas depois, a conta oficial de Warcraft twittou agradecendo ao ator por seu trabalho, e acrescentando que “nós vamos te ver no jogo”.

.@robinwilliams Thank you. You gave us so much joy in our lives, and we hope you enjoyed your time in our world. We’ll see you in-game.

— World of Warcraft (@Warcraft) August 13, 2014