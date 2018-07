Rock Band 3, prometido pela Harmonix para novembro deste ano, poderá ter até 2000 canções disponíveis para os jogadores até o fim do ano na loja virtual do game. A Harmonix divulgou esta essa algumas das 83 músicas que já vem com o jogo:

Metric – “Combat Baby”

Rilo Kiley – “Portions for Foxes”

Them Crooked Vultures – “Dead End Friends”

The Vines – “Get Free”

The White Stripes – “The Hardest Button to Button”

Phoenix – “Lasso”

Ida Maria – “Oh My God”

Juanes – “Me Enamora”

Jane’s Addiction – “Been Caught Stealing”

Stone Temple Pilots – “Plush”

Smash Mouth – “Walkin’ on the Sun”

Spacehog – “In the Meantime”

Dio – “Rainbow in the Dark”

Huey Lewis and the News – “The Power of Love”

Joan Jett – “I Love Rock and Roll”

Night Ranger – “Sister Christian”

Whitesnake – “Here I Go Again”

The Cure – “Just Like Heaven”

Ozzy Osbourne – “Crazy Train”

Queen – “Bohemian Rhapsody”

Jimi Hendrix – “Crosstown Traffic”

The Doors – “Break On Through”

No Rock Band 3, as maiores novidades estão nos intrumentos. Os novos controles são bem mais fiéis aos de verdade. Guitarra e baixo terão cordas, a bateria, pratos, e além dos vocais, os jogadores também vão poder desafiar os amigos nas linhas de teclados.