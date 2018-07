Por Murilo Roncolato

Em um fórum de discussões sobre The Sims, o desenvolvedor e produtor de The Sims 4, Grant Rodiek, soltou uma afirmação… forte.

“Não estamos desenvolvendo um Sim 5. Não estamos pensando em um Sims 5. Caso Sims 4 não obtenha sucesso, não haverá um Sims 5“, escreveu. “Não é tudo ou nada, mas algo tem de pagar o 5.” Com a repercussão, a mensagem acabou sendo apagada do fórum, mas a discussão com os comentários ainda pode ser vista por meio de cache.

Segundo o site Chart-Track, que se baseia em dados da Gfk, The Sims 4, lançado no início de setembro, é o primeiro jogo só para PC a chegar ao topo do ranking dos jogos mais vendidos na região em dois anos. O último a realizar o feito foi Guild Wars 2. Veja o top 10 da lista:

1) The Sims 4

2) Watch Dogs

3) Metro Redux

4) The Last of Us: Remastered

5) Diablo 3

6) Call of Duty Ghosts

7) Minecraft: Xbox 360 Edition

8) Plants vs. Zombies: Garden Warfare

9) Minecraft: PS3 Edition

10) GTA5