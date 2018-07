Os principais clássicos do Mega Drive (que nos EUA foi chamado de Genesis) chegarão ao iPhone emulados por um aplicativo oficial da Sega.

O primeiro game, Space Harrier 2, será grátis, mas cada novo game terá um preço. Sonic custará US$ 6, Golden Axe US$ 5 e Shining Force US$ 3.

Não é a primeira vez que a Sega utiliza emuladores para explorar sues sucessos do passado. A empresa utilizou a ferramenta, que imita o funcionamento dos componentes do videogame para que os jogos rodem em outras plataofrmas, no Dreamcast, PlayStation 2, Game Cube, Xbox e nos consoles de última geração.

O problema da versão para iPhone é o preço cobrado. A Ultimate Genesis Collection lançada para Xbox 360 e PS3 custa apenas US$ 20 e vem com quase 50 jogos. Pelo preço cobrado pelos games no iPhone, a Sega praticamente está convidando os usuários a usarem versões piratas.