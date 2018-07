Por Bruno Capelas

FOTO: Divulgação

Um fim de semana inteiro dedicado aos eSports, com competições, jogadores profissionais e estandes para testar os jogos. É essa a proposta da XMA – X5 Mega Arena, evento realizado pela empresa de computadores X5, que acontece a partir de quinta-feira, 25, no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo.

A expectativa é alta depois da primeira edição, realizada em maio, atraindo 55 mil visitantes e mais de 4 milhões de espectadores pela internet, com campeonatos de League of Legends e dos jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) CrossFire e PointBlank.

“A XMA é uma grande chance chance dos fãs verem de perto os seus ídolos, jogadores profissionais, narradores, empresas, jogos e encontrar amigos. É um espetáculo dos eSports”, diz Celio Corradini Junior, diretor da XMA. O evento contará com 12 mil metros quadrados dedicados aos games, com estandes de empresas como Nvidia, Razer, LevelUp! e Blizzard, além de um espaço dedicado aos campeonatos para mais de 3 mil pessoas assistirem aos jogos ao vivo.

Time da paiN Gaming disputa torneio na primeira edição da XMA. FOTO: Divulgação

Para Corradini, a realização da segunda edição da XMA acontece em um momento especial para o eSport brasileiro, com “equipes se estruturando e empresas importantes investindo no segmento”. Um dos destaques da XMA é a estreia do segundo time de League of Legends da KaBuM eSports, atual campeã brasileira: enquanto o time A da empresa está em Cingapura para o campeonato mundial de LoL, o time B disputará a XMA.

A chegada ao mundial pelo time da KaBuM é vista por Corradini com bons olhos. “Acreditamos no potencial dos nossos gamers, e precisamos aproveitar o calor desse momento para evoluir ainda mais no cenário competitivo”, diz ele, esperando que em breve seja possível alcançar EUA e Coreia.

Narradores da X5 também estarão presentes no evento. FOTO: Divulgação

Indies.

Além do espaço dedicado aos grandes eSports, a XMA também reservará um espaço para os produtores brasileiros de jogos.

“Selecionamos 20 produtores que têm um trabalho bacana para mostrar ao público e também às empresas do setor. O Brasil ainda é um grande mercado consumidor, mas apesar de ótimas ideias e produtos, ainda produzimos pouco”, diz Corradini, que conta que o público poderá ver de perto jogos indies, feitos com baixo orçamento, mas igualmente interessantes e acima de tudo, brasileiros.

XMA – X5 Mega Arena

Quando: de 25 a 28 de setembro de 2014

Onde: Centro de Exposições Imigrantes – SP, Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5

Horário: 10h às 22h

Quanto: R$49,00 (dias 25,26 e 27), R$59,00 (dia 28) e R$157,00 (passaporte)

Ingressos e mais informações: http://www.x5ma.com.br/