Por Luiz Fernando Toledo

Jogo deve custar R$ 100 no País, e terá venda a partir do dia 17 de junho. FOTOS: Reprodução Jogo deve custar R$ 100 no País, e terá venda a partir do dia 17 de junho. FOTOS: Reprodução

Senhor Barriga quer evitar a fadiga. Depois de viver um looping infinito de 14 meses, — prazo que, há 30 anos, deve a ele o aluguel um dos moradores da Vila do Chaves, o Seu Madruga — o empresário decidiu abandonar o mercado imobiliário e apostar nos games. Ou quase isso.

Edgar Vivar, ator conhecido mundialmente por interpretar o personagem “Senhor Barriga” no seriado mexicano Chaves, esteve em São Paulo nesta quinta-feira, 16, para anunciar o jogo “Chaves Kart”. Disponível no próximo dia 17 de junho para PS3 e Xbox 360, o game deverá custar R$ 100.

Chaves Kart terá dublagem em português com a voz original de alguns dos intérpretes que deram vida aos personagens no Brasil. Haverá dez pistas, incluindo Tangamandápio e Acapulco, além de duas fases que desdobram cenários do Brasil, no Rio de Janeiro.

Abraham Bautista, CEO da criadora do jogo, a mexicana Slang, aposta no saudosismo à série – que supera 30 anos de exibição no Brasil – para alavancar as vendas. “Temos consciência de que é uma série emotiva para grande parte do Brasil”, explicou. O empresário está otimista quanto à recepção do público.”Esperamos vender ao menos 50 mil unidades no Brasil até o final do ano”, disse.

Saudosismo

Sorridente e bem humorado, Vivar recebeu os jornalistas em um auditório da Livraria Cultura, no shopping Market Place, Brooklin, zona sul de São Paulo. A cada minuto, um elogio ao povo brasileiro. “O Brasil está muito perto do meu coração”, comentou.

O ator, que se diz corinthiano e “com o coração dividido”, não sabe para quem torcer no mundial. A data de lançamento do game é a mesma da partida da Copa do Mundo entre Brasil e México. Apesar disso, brincou “Eu quero que o Brasil seja campeão mundial”.

O palco, que já era pequeno, tornou-se ainda menor quando, ao fim da coletiva, dezenas de jornalistas tentaram arrancar uma palavra sequer do carinhoso Senhor Barriga. Em poucos minutos, o ator elogiou seus ex-companheiros de trabalho Roberto Bolaños, “um grande homem” e Ramón Valdés, “seu melhor amigo”.