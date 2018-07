Por Murilo Roncolato

A Electronic Arts trará o seu serviço de games por assinatura exclusivo de Xbox One para o Brasil neste mês de setembro. Nos Estados Unidos, o EA Access cobra US$ 4,99 mensais (ou US$ 29,99 por ano) dos usuários e garante acesso a jogos da empresa. No Brasil, o valor cobrado será de R$ 15 mensais ou R$ 69 ao ano.

O serviço começou a operar em julho em países da América do Norte (EUA, Canadá e México), Europa (Espanha, Reino Unido, Áustria, França, Alemanha, Irlanda e Itália) e Oceania (Austrália e Nova Zelândia). O objetivo da empresa é cobrir “logo” países como Suécia, Noruega, Holanda, Chile, Colômbia, Portugal, África do Sul, Grécia e outros, além do Brasil.

Inicialmente, os assinantes poderão baixar e jogar de forma ilimitada quatro games: Madden NFL 25, FIFA 14, Peggle 2 e Battlefield 4. Novos títulos não devem demorar, avisa a EA. Na mira, estão Need for Speed Rival, FIFA 15, NHL 15 e Dragon Age: Inquisition.

Os afiliados ao EA Access terão acesso a estes jogos no Xbox One cinco dias antes de serem lançados oficialmente. O game será limitado. Se o usuário quiser comprar o jogo assim que for lançado, ele pode continuar sua jogatina de onde parou.

A EA explica que todo e qualquer jogador de Xbox One pode ter acesso ao serviço de assinatura, mas só membros do Xbox Gold (plano pago de filiação para usuários da plataforma) poderão ter acesso ao modo multiplayer dos jogos.

Nas demais plataformas, a EA continua com seu serviço de distribuição de jogos e interatividade Origin, disponível no Brasil.