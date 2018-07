A Zynga, desenvolvedora do mega-hit FarmVille, lançou seu mais novo game social para o Facebook: CityVille. Como o nome, em inglês, diz, o game será uma versão urbana do jogo que conquistou milhões de pessoas que adoram cuidar de suas plantações e animais virtuais.

Em CityVillle, o jogador fará o papel de ditador de uma cidade. Sim, porque em qual metrópole o prefeito tem autonomia para levantar prédios, negócios, estradas, residências e trocar riquezas com as cidades do lado com apenas canetadas (no caso, clicadas)?

Se a definição do jogo lhe soa familiar, você está certo. CityVille é uma reedição de SimCity, só que com elementos sociais. Como em FarmVille, que você troca produtos de sua plantação por algo da fazenda de um amigo que lhe interesse, em CityVille você faz negócios com amigos do lado — é possível abrir suas franquias nas cidades de amigos (e vice-versa).

O game foi lançado simultaneamente em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol (pois é, ainda nada de português). Mais uma febre das redes sociais?