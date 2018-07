Por Bruno Capelas

FOTO: Reprodução

O YouPorn, site de entretenimento adulto, anunciou nesta quinta-feira, 4, que vai começar a patrocinar um time de eSports espanhol. A partir de agora, a equipe Play2Win, que disputa campeonatos de League of Legends, Defense of the Ancients 2 (Dota 2) e Hearthstone, passará a se chamar Team YP.

Usar a abreviatura foi o meio que o site YouPorn encontrou para finalmente penetrar no negócio de eSports, sem precisar usar a palavra “porn” no meio do caminho. Parece uma boa parceria: a camiseta dos rapazes, por exemplo, não tem nenhum símbolo ou menção à fonte do dinheiro que vai financiar a equipe.

Ou quase: o logo da equipe é o de uma espada incrustrada em uma montanha. Deixe apenas sua imaginação voar por alguns segundos.

Em tempo: patrocínios de empresas e marcas de tecnologia a times de eSports não são exatamente uma novidade – afinal, os campeões mundial (Samsung White) e brasileiro (KaBuM eSports) de League of Legends são apoiados por companhias ligadas ao mundo tech. Mas a proximidade nunca foi tanta.