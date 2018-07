Por Bruno Capelas

Os eSports – nome que se dá às competições esportivas de games como ‘League of Legends’, ‘Dota 2’ e até mesmo o futebol virtual na série FIFA – crescem cada vez mais no mundo, como você pode ler por aqui no Que Mario?, com bolsas de estudo em universidades e patrocínios para equipes. Mas o que dizer quando um site dedicado a conteúdo erótico adulto resolve financiar uma equipe de eSports?

É o que está rolando com o YouPorn, que mandou a seguinte mensagem no Twitter na manhã dessa sexta-feira.

Do we have any competitive LoL, DOTA2, or HeartStone players following us? What do you think about YouPorn sponsoring a team?

— YouPorn (Jude) (@YouPorn) July 10, 2014