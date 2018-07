REPRODUÇÃO

Recentemente, a Valve fez um anúncio que deixou os fãs de games felizes: o Steam OS. Visando abocanhar uma fatia do mercado de consoles de videogame, usuários podem jogar os games da Steam diretamente na TV com a ferramenta. Uma outra novidade, agora, está movimentando ainda mais o mercado de games. É o Smach Zero.

O Zero é um console portátil. O diferencial dele para outros dispositivos do gênero — que estão perdendo espaço com o avanço dos smartphones — é que o usuário terá acesso irrestrito aos games do Steam. Ou seja, centenas de jogos que cabem no bolso.

Além disso, algumas informações técnicas já foram divulgadas pela empresa e surpreenderam usuários. O Smach Zero terá 4 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno. A tela é de 5 polegadas e sensível ao toque. Ainda conta com saída HDMI e conexão Wi-Fi e Bluetooth.

Segundo a Valve, o aparelho poderá ser adquirido por € 300 (o equivalente a R$ 1150) e poderá ser reservado a partir de 10 de novembro deste ano. A entrega só deverá ocorrer em 2016.