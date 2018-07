A última sexta-feira, 19, foi esperada com grande expectativa para boa parte dos donos de um portátil Nintendo 3DS. Uma semana antes, os pais de Mario Bros anunciaram que uma das franquias de maior sucesso da empresa, Smash Bros, teria uma versão demo lançada a todo o público – o jogo oficial sai no dia 3 de outubro.

Vídeos da ação na telinha começaram a surgir em diversos sites especializados – alguns códigos de download haviam sido liberados naquele dia para usuários Platinum do Club Nintendo.

A versão do game de luta com personagens famosos exibida aos fãs trouxe apenas cinco combatentes disponíveis: Mario, Link, Pikachu, Villager e Mega Man. E só um cenário foi disponibilizado para as batalhas.

À primeira vista, trata-se de um Smash Bros muito semelhante aos outros na mecânica – quem já teve contato com o game pelo Nintendo 64, Gamecube ou Nintendo Wii vai se sentir experiente logo no primeiro momento.

As diferenças começam a surgir nos personagens, que trazem combinações novas de golpes, mesmo para aqueles que já estavam disponíveis em versões anteriores do jogo. Link agora ataca com um poderoso tornado, mas ainda mantém os golpes de espada e o lançamento de bombas. Mario incorporou jatos d’água ao arsenal, alem das bolas de fogo costumeiras.

Outra novidade nos golpes foi a inclusão do “especial”, golpe maestral desferido contra todos os outros personagens e que só pode ser feito depois de capturar uma esfera com o símbolo do jogo que aparece flutuando no cenário de vez em quando.

Os itens que “caem do céu” para serem atirados contra os inimigos também aumentaram – armas tecnológicas, tacos e pokébolas com pokémons da última geração. Mas também há clássicos como o martelo que torna o herói invencível por alguns segundos e sai batendo em todo mundo.

Experimentei Smash Bros em um Nintendo 3DS XL – o portátil japonês com tela maior que os 3DS comuns, o que tornou tudo mais fácil. Como os lutadores de Smash Bros podem ficar muito pequenos quando se afastam um dos outros, a jogabilidade pode ficar comprometida se o game for jogado em um console clássico (ou mesmo no modelo 2DS).

Outro detalhe que a que pode comprometer a experiência é o uso do botão analógico. Alguns usuários compartilharam fotos de seus Nintendo 3DS com o botão destruído após horas de porrada no Smash Bros.

Embora bastante limitada, a versão demo trouxe comentários positivos aos fóruns na internet e grupos no Facebook. O jogo completo, com muitos outros personagens (são 36, no total), fases e golpes, é uma das maiores apostas da Nintendo para movimentar o mercado do 3DS, que teve poucos lançamentos de peso nos últimos meses. Também será lançado, ainda neste ano, o Smash Bros para o Nintendo Wii U.

/Luiz Fernando Toledo