Por Luiz Fernando Toledo

Tá faltando alguém? FOTO: Reprodução Tá faltando alguém? FOTO: Reprodução

A Nintendo inverteu uma ordem sagrada nos games e lançou a versão portátil do novo episódio de Super Smash Bros para o 3DS antes do próprio Wii U. Isto criou dois campos possíveis de expectativas: como a versão em tela de 3,53 polegadas já convenceu pela qualidade e variedade, ou as telonas surpreenderiam, ou ficaria em mais do mesmo (descartei que pudesse ser pior pelo histórico do game). Após duas semanas de testes pude confirmar: a primeira tese estava correta e o jogo de luta com personagens famosos dos games se saiu acima do esperado no Wii U .

Prepare-se para a treta! FOTO: Reprodução Prepare-se para a treta! FOTO: Reprodução

As características básicas de Super Smash Bros Wii U (que chamaremos a partir de agora de SSB, pelo poder da abreviatura) são as mesmas da versão 3DS, já analisada aqui neste blog, com o adicional básico de que os gráficos estão maravilhosos. Com uma melhoria significativa na capacidade de desempenho do hardware, tudo melhora: são novos cenários, maiores e mais detalhados, novos modos de jogo e muito mais. Espere pelos mesmos personagens, mesmos golpes e a presença de tudo que já foi visto – lutas freestyle, personalização de personagens e uso dos Mii nas batalhas.

A primeira característica inovadora desta edição é a capacidade de criar batalhas com até oito lutadores simultaneamente. Isto elevou a diversão e o fator surpresa de SSB a um novo nível. Todos que o jogam pela primeira vez já sentem dificuldade para assimilar as informações que aparecem em tela ao mesmo tempo. São muitos objetos, golpes e ações do próprio cenário de uma vez só. Mas como em qualquer outro jogo, a experiência é assimilada logo após algumas rápidas partidas. Os cenários maiores que comportam tantos inimigos fazem com que o avatar de seu personagem esteja tão pequeno que, se ficar desatento, possivelmente o perderá de vista.

Fases com jogos clássicos aumentam caráter nostálgico do game. FOTO: Reprodução Fases com jogos clássicos aumentam caráter nostálgico do game. FOTO: Reprodução

Para estas batalhas de até oito jogadores, será possível usar apenas os cenários maiores. Outra novidade é que há “zonas de perigo” que podem matar o lutador. Na fase de Kirby, por exemplo, ao encostar em uma estrutura com lava com mais de 100% de dano, você é automaticamente eliminado. Em relação aos cenários, também é possível lutar “em dois planos”. Há uma fase de Donkey Kong em que há dois espaços diferentes de batalha e a única ligação entre eles é o famoso barril que “dispara” o personagem.

A interação com os cenários também ficou bem maior em SSB Wii U – em algumas fases, como a de Metroid, você poderá enfrentar o boss Ridley e até tê-lo ao seu lado durante as lutas. Na fase de Mario Kart, os carrinhos poderão atingí-lo e jogarem seu avatar para longe.

O modo Smash Special traz a possibilidade de personalizar a batalha com algumas brincadeiras. É possível, por exemplo, tornar seu personagem gigante durante toda a luta ou mesmo deixá-lo em miniatura. Também podem ser feitas alterações na velocidade do jogo, remover a gravidade, deixar o avatar em modo “metal” (lembram do Metal Mario da versão clássica do Nintendo 64?) ou ainda mudar a quantidade de stamina que o personagem irá começar a luta.

Antigo rival da Nintendo, Sonic volta a ser um dos destaques de Smash Bros. FOTO: Reprodução Antigo rival da Nintendo, Sonic volta a ser um dos destaques de Smash Bros. FOTO: Reprodução

É possível que o jogador que passou muito tempo no 3DS precise de algum tempo para se adaptar ao controle maior – em alguns momentos, parece que a alavanca de movimento desliza mais, diminuindo a precisão e ataques e defesas. Mas para além deste pequeno detalhe, toda a jogabilidade ficou idêntica – os botões de ataque são A e B, simplificando tudo. As variações de movimentos especiais ocorrem quando o jogador pressiona estes botões junto ao direcional (exemplo: direita + B ou para baixo + A).

A novidade mais agradável sobre os controles é que o Nintendo 3DS também pode ser utilizado para jogar o multiplayer – basta ter o jogo no portátil. Desta forma, mesmo que você só tenha um controle, poderá chamar os amigos que tenham um 3DS com o game para participar das partidas. Outra característica única nesta versão é que a tela sensível ao toque ainda pode ser usada para criação de cenários, com auxílio da caneta.

A Nintendo ainda prometeu implementar campeonatos online que podem ser disputados por até duas pessoas em um mesmo Wii U. A recomendação é que todos usem o adaptador para se conectar á internet com cabos, já que o wi fi é quase sempre instável. Nestas partidas, o microfone do controle do console pode ser usado para se comunicar com os outros jogadores.

Os modos clássicos estão praticamente iguais, desde o single player em fases que leva até o boss Master Hand até o Smash, com lutas intermináveis que podem desbloquear personagens.

Valeu a pena? Assim como já dissemos na versão 3DS, este Super Smash Bros é indispensável. Qualquer fã de jogos de luta, especialmente da própria saga, deveria tê-lo. É o tipo de jogo cujo replay é infinito – você vai usá-lo hoje e daqui a dois anos, com a mesma vontade de lançar todo mundo pelos ares.

Super Smash Bros Wii U

Desenvolvedora: Nintendo

Publisher: Nintendo

Já disponível no Brasil

Plataforma: Wii U

Preço: R$ 199,90