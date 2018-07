Uma dupla de fanaticos por Sonic, conhecidos por Pelikan13 e Mercury trabalham no projeto de desenvolvimento de transformar o game Sonic The Hedgehog 2, para Mega Drive, em uma versão com alta definição.

O jogo, que foi batizado de Sonic Fan Remix, já tem até uma demo jogável, que pode ser baixável no site do projeto.

Nas imagens abaixo é perceptivel que o jogo está mais bonito, limpo e bem dinâmico, como o tradicional game dos 16-bits. O Sonic deste projeto está mais bem desenhado que o ouriço da quarta versão, lançada para as redes do PlayStation 3, Wii e Xbox 360.

Veja o vídeo do projeto e a comparação com o Sonic 2 do Mega Drive:





Veja o vídeo do projeto dos fãs:

Veja o vídeo do Sonic 4:

Não só como os gráficos e os efeitos de luz estão bem ambientados, dando mais vida ao jogo e o mascote da Sega, como os remixies das músicas deram rítimo a jogatina.

Quem sabe o Sonic Team não olha com mais consideração esse projeto e não segue alguns exemplos.