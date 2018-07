Quando o PSJailbreak — o primeiro dispositivo capaz de romper a segurança do PlayStation 3 — foi revelado ao mundo, houve um rebuliço generalizado. Ao mesmo tempo, aconteceu o que todo mundo imaginava: surgiram várias opções para todos os gostos e tipos, até que apareceu uma versão ‘mais barata’ do dispositivo capaz de desbloquear o PlayStation 3, que é o PSGroove — o open source do PSJailbreak.

Segundo o site ElOtroLado.net, um hacker liberou o código interno do PSJailbreak e um grupo de hackers usou o código aberto para desenvolver o dispositivo.

O formato dele também é um pen drive e com ele é possível fazer as mesmas operações do PSJailbreak, porém, ele é mais barato e ainda não tem problemas com a justiça. Permitindo aqueles que entendem de código aberto a produzir o dispositivo em casa.

Enquanto o PSJailbreak custa US$ 170, o PSGroove está na faixa de US$ 70. O novo projeto permite modificar e realizar o jailbreak em consoles com antigas versões do firmaware.

Com o PSGroove, não será preciso usar o pendrive após sua instalação. Porém, para baratear o custo do dispositivo é necessário alguns microcontroladores e já publicaram na internet uma lista dos componentes necessários.

O dispositivo funciona de forma semelhante ao seu ‘concorrente’. Os hackers não perderam tempo e divulgaram no YouTube o funcionamento do PSGroove.

Sony contra o Jailbreak

Durante o feriado, segundo o site Eurogamer, o PS3 recebeu uma nova atualização, versão 3.42, e segundo a própria Sony, tem novas funcionalidades de segurança.

Porém, tem tudo para não dar certo. Pois, segundo o site, a atualização que é a única condição para entrar na PlayStation Network (PSN) pode ser burlada. Os usuários do PSJailbreak (e quem sabe agora, do PSGroove), seguem com a atualização 3.41 e vão utilizar um desvio de servidor, via proxy, para se manterem na rede.

Opinião: soluções contra a ‘invasão hacker‘

Caso a Sony não consiga vencer a ‘invasão hacker’ no PlayStation, a fabricante japonesa terá os seguintes caminhos: impedir a venda, como ela tá tentando fazer na Justiça da Austrália; agora terá que entrar com uma nova ação judicial para ‘tentar’ conter bloquear os sites que fazem a ‘apologia’ à quebra do sistema de segurança do console; ou até mesmo como a Microsoft faz com aqueles que tentam ser mais espertinhos e usam jogos piratas no console, e parte para o banimento do Xbox 360 na rede Live.

Neste sentido, deu tanto certo, que basta você ir em alguma loja de compra e venda na internet que é possível encontrar consoles banidos pelo preço de até um terço do que é oferecido nas lojas, porém, sem a chance de entrar na rede online da Microsoft.

A princípio, a Sony perdeu o controle da coisa, mas com uma atualização que consiga romper com a alegria dos hackers ou o banimento à moda de Microsoft pode ser a última cartada contra os espertos que querem dar um drible no sistema do PS3.