Por Bruno Capelas

Andrew House, da Sony, apresentou o PlayStation Now em janeiro, durante a CES Las Vegas. FOTO: Reuters Andrew House, da Sony, apresentou o PlayStation Now em janeiro, durante a CES Las Vegas. FOTO: Reuters

Os games vendidos em formato físico podem estar com os dias contados. A Sony anunciou que começará a testar nesta terça-feira, 19, o seu serviço de streaming de games, o PlayStation Now, disponível para testes para quem tiver um PS3 ou PS4.

Anunciada em janeiro de 2014, durante a CES, a plataforma promete revolucionar a maneira como games são vendidos e jogados hoje em dia, de maneira semelhante ao que o Netflix fez com filmes e séries de TV e serviços como o Spotify e o Deezer fazem com música.

A intenção da Sony é de estrear o serviço comercialmente durante o verão americano, entre julho e setembro. Por enquanto, apenas games do PlayStation 3 poderão ser jogados com o PlayStation Now, sem a necessidade de um download ou da compra física de um jogo, cujas informações estarão hospedadas na nuvem. Ainda não está claro, entretanto, como a Sony cobrará pelo serviço – aluguel de games em separado ou um sistema de assinatura mensal estão entre as possibilidades.

Para jogar, é preciso ter um controle DualShock 3, uma conta na Sony Entertainment Network. Além disso, a Sony recomenda que a conexão utilizada seja mais veloz que 5 Mbps, para que o jogo tenha estabilidade.