Até pouco tempo atrás, o PlayStation 3, da Sony, mantinha-se como o único grande console que ainda não tinha sido desbloqueado para rodar jogos piratas. Mas um produto chamado PS Jailbreak, anunciado há algumas semanas, veio para mudar isso. Vendido por 170 dólares australianos, o pendrive é plugado na entrada USB do videogame e permite que ele rode títulos não-oficiais.

Mesmo tendo sido lançado há pouco tempo, o dispositivo já foi proibido na Austrália. A Sony entrou com uma ação e conseguiu que o aparelho se tornasse temporariamente ilegal no país. A decisão só vale até amanhã, 31, quando o caso será julgado na justiça australiana.

Por lá, os modchips, como são conhecidos os sistemas que quebram a proteção anti-pirataria, não são proibidos. A fiscalização foca apenas as obras pirateadas em si. No tribunal, a Sony tentará provar que o chip prejudica seus negócios e é ilegal, mas, se o júri não se convencer, o pendrive poderá ser liberado para venda a partir do primeiro dia de setembro.