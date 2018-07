Em comunicado oficial, a Sony Brasil informou que o game God of War III terá lançamento simultâneo no Brasil. E o melhor é o preço: o game chegará ao consumidor brasileiro por R$ 199.

Ainda é caro para os padrões brasileiros, mas bem menos que os até R$ 350 que jogos desse calibre costumavam custar antes da Sony entrar oficialmente no mercado.

Com isso, o Brasil entra definitivamente no rol dos países em que as grandes indústrias brigam pela liderança do mercado de games. Resta saber quando, e a quanto, o PlayStation 3 chegará.

E é claro, como a Microsoft, que estava relativamente confortável no topo do mercado brasileiro de consoles, irá reagir à investida da gigante japonesa.