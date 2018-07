Por Bruno Capelas

A invasão hacker à Sony não para de gerar novidades para o mundo do cinema. E também para o mundo dos games: entre os documentos vazados da empresa, está uma conversa entre Amy Pascal, chefe do estúdio Sony Pictures, e o produtor Avi Arad, dono dos direitos sobre adaptações da história do encanador Mario para o cinema.

Na conversa, Arad entra em contato com Pascal para propor um filme animado sobre Mario, buscando uma parceria com a Nintendo para a realização do longa-metragem. Por enquanto, o filme não teria diretores ou animadores responsáveis, embora Genddy Tartakovsky (criador de O Laboratório de Dexter e de Samurai Jack) seja comentado como um sonho para a produção.

Caso você ainda não tenha parado para pensar no assunto, sim, é isso mesmo: a mesma Sony que fabrica o PlayStation está buscando uma parceria com a Nintendo para fazer um filme de Mario, enquanto Wii U e PlayStation 4 lutam pelo bolso dos jogadores no mundo todo.

Entretanto, ainda é cedo para se animar: muitos filmes não saem do papel, mesmo depois que um estúdio demonstra interesse neles. Além disso, vale considerar que, após o vazamento de seus planos, a Sony pense duas vezes em começar novas produções, sem conseguir surpreender o público.

De qualquer maneira, ia ser muito divertido ver um novo filme de Mario – e, especialmente, em animação. Não seria a primeira vez que isso acontece (há um filme de animação japonês que não chegou a gerar comoção fora da terra da Nintendo), mas seria bacana, especialmente para superar a péssima impressão de Super Mario Bros., filme de 1993 que tinha Dennis Hopper no papel do vilão King Koopa (uma versão adaptada do bom e velho Bowser). O ator Bob Hoskins era responsável por Mario, enquanto John Leguizamo era o Luigi.