A semana está com poucos lançamentos, mas bons. Um deles é o novíssimo Super Street Fighter IV, com um monte de personagens diferentes e novos modos de jogo. Precisa de mais alguma coisa?

E a Square-Enix lança um novo RPG, Nier. Se emplacar, é a salvação da empresa, que precisa desesperadamente de uma outra franquia de RPGs de sucesso. Sem Final Fantasy e Dragon Quest, ela não tem mais nenhum sustentáculo. E a Square-Enix já mandou no mercado mundial de RPGs…

No Japão, duas versões distintas foram lançadas, para Xbox 360 e PS3. No ocidente, apenas a versão de Xbox 360 vai para as lojas. Nier para PS3 vendido por esses lados é uma versão do de Xbox 360.