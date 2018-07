A briga vai ficar boa: a Capcom anunciou na tarde dessa quinta-feira que Street Fighter V terá uma lutadora brasileira. Laura, praticante de jiu-jitsu, substitui o clássico monstro verde Blanka no novo game da série de luta da Capcom.

O anúncio foi feito durante a coletiva da Sony na Brasil Game Show (BGS), com direito à presença do produtor do game, Yoshinori Ono. Com Laura, o Brasil também estará presente em Street Fighter V com um cenário próprio ambientado nos morros do Rio de Janeiro.

Além de Laura, o jogo conta com vários personagens favoritos dos fãs, como Ken, Ryu, Vega, Zangief e Chun-Li. Laura é a terceira personagem inédita revelada para o jogo, depois de Necalli e do primeiro lutador do Oriente Médio de Strert fighter V.

Street Fighter V sai no primeiro trimestre de 2016 para PC e PlayStation 4.

Veja mais imagens de Laura logo abaixo: