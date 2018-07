Se você pensa que game music é feita apenas por barulhinhos copiados dos jogos 8 bits, tem que ouvir os The One Ups. A banda do Arkansas, nos Estados Unidos, toca versões contemporâneas para clássicos do Super Nintendo, Megadrive, Nintendo 64 e outros. Em vez de tentar sintetizar os temas, a banda os recria como se fossem funks, puxando pro fusion. Eles acabaram de lançar um álbum em homenagem ao Super Mario Kart. Vale a pena ouvir: