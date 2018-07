Um Super Nintendo portátil. É isso que a modder (alguém que constrói seus próprios aparelhos a partir de peças já existentes) loveablechevy está conseguindo fazer. Ela trabalha há dois anos no projeto de construir o Handy Duo, uma espécie de Game Boy que seja compatível com fitas de NES e SNES.

O mais incrível é você pode colocar as fitas tanto do saudoso Nintendinho quanto do Super Nintendo ao mesmo tempo no Handy Duo. Com um botão, você liga ums dos games; com outro, você joga a outra fita. A tela usada no projeto foi retirada do PSOne e uma bateria de 4,250mAh. Comparando com os atuais consoles portáteis, o Handy Duo é muito grande, mas não tem como alguém que gosta de games assistir ao vídeo abaixo e não querer ter um.

(via Engadget )