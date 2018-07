O estrondoso sucesso de Street Fighter IV pode ajudar a revitalizar o moribundo mercado de fliperamas. A Capcom anunciou que uma versão do novo Super Street Fighter IV será lançada nos fliperamas japoneses até o final de julho.

Apesar de ser o principal território de resistência dos fliperamas, o Japão tem perdido várias lojas, que fecham por causa do declínio de popularidade. Mesmo áreas famosas pelos seus fliperamas, como o bairro geek de Akihabara, em Tóquio, teve o número de lojas reduzido nos últimos anos.

Em vez de fliperamas, os comerciantes preferem abrir Maid Cafés, pequenos restaurantes em que as garçonetes se vestem como criadas do século 18. Ainda não há previsão do lançamento do fliperama de Super Street Fighter IV no ocidente. A versão do jogo para Xbox 360 e PS3 sairá nos EUA em 27 de abril.

Confira o último trailer japonês do jogo, mostrando todos os personagens e os aguardados estágios de bônus.