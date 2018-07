O game clássico de porrada da Namco, Tekken, foi transposto para as telas do cinema. O filme estréia em março no Japão, e depois no ocidente.

Como fãs da franquia, não podemos deixar de ficar temerosos por isso. O trailer, e a trilha sonora genérica, já mostram que é difícil vir alguma coisa.

Jogos quase nunca são bem traduzidos em filmes. O resultado quase sempre é constrangedor e beira o ridículo.

Veja alguns exemplos de filmes baseados em jogos que ficaram aquém das expectativas:

Street Fighter: The Legend of Chun-Li “(2009)



O filme é cheio de boas intenções, mas se não fosse o peso da franquia Street Fighter e o lançamento próximo ao game Street Fighter IV, o filme não teria feito uma fração do sucesso que fez. Nem de longe é ruim como o primeiro filme baseado na franquia a chegar às telas, mas passa longe de um clássico do cinema. Compare com esse:

Lançado em 1994, foi o último filme com Raul Julia e possivelmente a última grande produção com Jean Claude Van-Damme. E foi uma das primeiras vezes que muitos jogadores choraram no cinema, ao ver que os mitológicos Ryu e Ken viraram uma dupla de trambiqueiros. É um dos piores filmes de todos os tempos.

Dead or Alive (2006)



Um jogo de luta com gostosas pode ser ótimo, mas a simples ideia de um filme baseado nesse jogo já não parece muito boa. A franquia Dead or Alive perdeu um pouco do brilho quando Tomonobu Itagaki, programador e criador da série, abandonou a Tecmo. Mas nada será mais lesivo que esse filme, digno de no máximo um horário na Sessão da Tarde.

Double Dragon (1994)



Totalmente esquecível, com quase nada a ver com o clássico dos fliperamas que abriu a era de ouro dos videogames, é uma coleção de bobagens. A única coisa boa do filme é o game de luta estilo Street Fighter que foi lançado para Neo Geo, coincidindo com o filme.



Bem superior, não?

E não podemos ir sem lembrar do mais vergonhoso de todos:

Super Mario Brothers (1993)

Esse sim merece o título de lixo inominável. Toda a obra do mestre Miyamoto foi desfigurada e perdeu o sentido nesse exemplo de como jamais pegar uma franquia genial e transformá-la em filme. Lamentável. Se não fosse pelo título do filme, dificilmente daria para relacionar o game com essa atrocidade.