Por Bruno Capelas

Um dos principais destaques do PlayStation 3 e recém-remasterizado para PlayStation 4 (falamos mais sobre isso aqui), o jogo The Last of Us conquistou o coração de muita gente pelo mundo.

Pelo menos é o que mostra a última edição da revista britânica Empire, especializada em cultura pop: em uma lista feita com votos dos leitores da publicação, o game foi escolhido o melhor jogo da história, superando candidatos fortíssimos como The Legend of Zelda: Ocarina of the Time, World of Warcraft e Grand Theft Auto V.

Além da vitória de The Last of Us, chama a atenção na lista a baixa colocação de alguns clássicos das antigas dos games, como Duke Nukem 3D (91º), Super Mario Bros. (44º) e Street Fighter II (40º).

A lista completa segue abaixo: