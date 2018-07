Por Bruno Capelas

Desenvolvido pela produtora polaca CD Projekt RED, o novo título da saga The Witcher 3 deve demorar ainda mais um tempo para chegar aos consoles dos jogadores.

O game de RPG, que dá sequência a The Witcher 2: Assassins of Kings, foi adiado pela segunda vez: previsto anteriormente para fevereiro de 2015, The Witcher 3: Wild Hunt chegará agora apenas em 19 de maio de 2015 – data inclusive para o Brasil, de acordo com confirmação da distribuidora local NC Games.

Com uma área 30 vezes maior que a dos antecessores (e descrito como 20% maior que o rival Skyrim, um dos maiores jogos recentes), o game pretende continuar a saga do feiticeiro Geralt of Rivia.

Segundo a produtora, o atraso foi feito para corrigir bugs que ainda atrapalham a experiência do jogador. “Desde que começamos a trabalhar em The Witcher 3: Wild Hunt, sabíamos que seria um jogo ambicioso. Queríamos e ainda queremos dar uma experiência incrível e uma aventura épica em um mundo vasto de fantasia”, declarou a produtora em comunicado à imprensa.

Resta saber apenas se o tempo será suficiente para corrigir erros, e se os fãs não perderão o interesse no game, vencedor do título de Jogo mais aguardado de 2015 no Game Awards, realizado no último fim de semana.

Zumbis

Também para 2015 e vindo da Polônia está um dos jogos mais interessantes exibidos na BGS. Dying Light, uma aventura passada em um apocalipse zumbi, está previsto para 2015, com publicação e distribuição da Warner Games. O desenvolvimento fica por conta da Techland, a mesma de Dead Island.